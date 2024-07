Embaixadora da Croácia inaugura exposição no Museu do Vinho em Alenquer

A embaixadora da Croácia em Portugal, Anita Tršić, foi recebida em Alenquer, no Salão Nobre dos Paços do concelho. A visita assinalou o sétimo aniversário do acordo de cooperação internacional entre Alenquer e a cidade croata de Benkovac, mas também a inauguração da exposição 'À Tona: Monstros e Vinhedos, patente para visita gratuita até 18 de Julho, no Museu do Vinho.

Os dois países estão unidos pela produção vitivinícola. Alenquer e Benkovac cooperam na preservação e valorização da identidade das castas autóctones com resultados à vista e prémios amealhados num tão curto espaço de tempo. O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, deu conta das conquistas que poderão ser alargadas face ao estreitamento de relações. "Com este acordo construímos valor para Portugal e para a Croácia e fomos juntos parceiros desse valor. A cooperação tem sido feita através do vinho, mas estamos abertos para alargar o espectro a outras áreas”,

A embaixadora da Croácia reforçou a necessidade de cooperação entre duas cidades irmãs. "Este acordo une dois países que têm muito a ver um com o outro. Já bebi o vinho da casta Posip que se produz e posso dizer que estou muito feliz por saber que tudo tem corrido bem. A embaixada está aqui para apoiar projectos destes, de âmbito local", reiterou a representante croata.

A partir de 3 de Julho, é a vez de uma comitiva do município de Alenquer marcar presença em solo croata, sendo recebida pela embaixadora de Portugal na Croácia e por representantes da cidade de Benkovac para um novo momento de intercâmbio cultural.