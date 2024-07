Câmara do Cartaxo vai rever projecto para obras nas piscinas interiores

A Câmara Municipal do Cartaxo vai rever o projecto das obras de intervenção nas piscinas interiores do município, que continuam encerradas ao público.

A informação foi dada pelo presidente da autarquia, João Heitor (PSD), na reunião da Assembleia Municipal do Cartaxo, que decorreu em Vila Chã de Ourique, após questão da bancada da CDU.

De acordo com o autarca a revisão ao projecto é obrigatória, tendo em conta que é uma obra que tem de ser submetida ao visto do tribunal de contas. Os projectistas estimam que as obras, que não comtemplam piscinas novas, custem 2 milhões e 300 mil euros. “Não havia projecto de estruturas, teve de ser fazer análise de resistência sísmica e tem de se pôr um telhado novo. Pode ser que a revisão reduza o valor da obra”, disse o autarca, não se comprometendo com uma data para o início da empreitada uma vez que depende do visto do tribunal e lançamento de concurso público.

A obra terá que ter apoio de fundos comunitários para avançar. Em Fevereiro João Heitor já tinha afirmado que “é preferível ter as piscinas fechadas durante mais tempo mas quando reabrir terá todas as condições para receber as pessoas e os atletas".