João Gomes é o único candidato à liderança do PS em Abrantes

João Gomes encabeça a única lista candidata para a eleição da comissão política concelhia do Partido Socialista de Abrantes, que se realiza dia 5 de Julho. A lista do vice-presidente da Câmara Municipal de Abrantes conta com 21 militantes efetivos e 17 suplentes, cujo mandatário é António Mor e apresenta como lema de candidatura “PS Abrantes – Juntos pelo Futuro”.

Militante do Partido Socialista desde 2003, João Gomes começou o seu percurso político no PS de Abrantes. Integrou por vários mandatos a comissão política concelhia de Abrantes e integrou o secretariado concelhio nos últimos anos. Foi membro da Assembleia da Freguesia de Aldeia do Mato entre 2005 e 2009, e presidente da Junta de Freguesia de Aldeia do Mato de 2009 a 2013. É actualmente vice-presidente da Câmara de Abrantes.