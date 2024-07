Ponto de situação da Estratégia Local de Habitação do concelho de Salvaterra de Magos foi feito na última assembleia municipal. Primeiras 12 habitações na Estrada da Lagoa custam quase 2 milhões ao município e têm financiamento comunitário de cerca de 1,7 milhões.

Salvaterra tem meio milhão investido em habitações e ainda não recebeu dinheiro do IHRU

A Cãmara de Salvaterra de Magos já investiu cerca de meio milhão de euros nas primeiras 12 de 24 habitações municipais previstas na Estratégia Local de Habitação, que estão a avançar na Estrada da Lagoa, e ainda não recebeu “um cêntimo” do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), organismo estatal que tem de financiar a obra. A revelação foi feita em assembleia municipal pelo presidente da câmara, Hélder Esménio, após ser questionado pelo eleito Nuno Antão (PS) sobre o ponto de situação da Estratégia Local de Habitação.

O valor da empreitada das 12 habitações no âmbito do Programa 1º Direito, que visa alargar a oferta de habitação pública a quem não dispõe de capacidade financeira para suportar o encargo de acesso a uma habitação adequada, é de quase 2 milhões de euros, sendo o valor do contrato de financiamento de cerca de 1,7 milhões. Logo, o município neste momento terá de ser ressarcido pelo dinheiro a mais que investiu e a obra não pode parar por se tratarem de fundos comunitários.

Hélder Esménio explicou que o município tem enviado e-mails e se a situação continuar terão de contactar o Governo. “Felizmente temos uma tesouraria que está a aguentar, mas não vai aguentar eternamente”, referiu. Ainda no que diz respeito à Estratégia Local de Habitação, também não há resposta do IHRU relativamente às restantes 12 habitações que vão ser construídas num terreno próximo do Lidl de Salvaterra de Magos. Só assim o concurso público poderá avançar.