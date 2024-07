Vila Chã de Ourique vai ter novo parque de estacionamento

Câmara do Cartaxo já tem estudo prévio aprovado para a construção de um parque de estacionamento junto ao jardim central de Vila Chã de Ourique. Obra deverá ser lançada ainda em 2024.

Está em fase de projecto a obra do novo parque de estacionamento da Freguesia de Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo. O estacionamento vai ser feito junto ao jardim central e já tem o estudo prévio aprovado.

De acordo com informação prestada pelo presidente do executivo municipal do Cartaxo, João Heitor, o processo está adiantado e estão criadas condições para a empreitada ser lançada ainda este ano.

Em relação às obras no mercado municipal da freguesia, João Heitor explica que o objectivo é fazer um acordo interadministrativo com a junta e entregar os recursos para esta poder custear a obra.

Na Assembleia Municipal do Cartaxo, decorrida em Vila Chã de Ourique, o edil comprometeu-se a avançar ainda em Julho com as obras na estrada Nacional 3, na Rua 1º de Maio, que está inserida num primeiro lote de intervenções da câmara a acontecer um pouco por todo o concelho.