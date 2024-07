Nuno Azevedo ganha concelhia do PS de Coruche

As eleições do PS em Coruche mobilizaram apenas 48 militantes e Nuno Azevedo ganhou por quatro votos.

O presidente da União de Freguesias de Coruche , Erra e Fajarda, Nuno Azevedo, que também é o presidente da concelhia do Partido Socialista, ganhou hoje, 5 de Julho, as eleições para mais uma mandato como presidente da concelhia. Desta vez, em caso único no distrito de Santarém, Nuno Azevedo tinha oposição, neste caso a de Fátima Galhardo, vice-presidente da câmara. Nuno Azevedo terá ganho por quatro votos, segundo fonte do PS em conversa com O MIRANTE.