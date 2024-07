Eleições concelhias do PS de Santarém sem surpresas

As eleições para as Comissões Políticas Concelhias do Partido Socialista, no distrito de Santarém, decorreram na sexta-feira, 5 de Julho, sem grandes surpresas. Com excepção de Coruche, onde houve disputa entre o presidente da União de Freguesias de Coruche, Erra e Fajarda, Nuno Azevedo, e Fátima Galhardo, actual vice-presidente da câmara, todas as eleições já tinham um vencedor antecipado, uma vez que havia apenas uma lista candidata por concelho. No caso de Coruche, Nuno Azevedo terá sido reeleito presidente da concelhia por quatro votos, segundo informação de fonte do PS em conversa com O MIRANTE.

De resto, as Comissões Políticas Concelhias dos concelhos do distrito vão ser presididas por João Gomes (Abrantes), Carla Batista (Alcanena), Helena Fidalgo (Almeirim), João Céu (Alpiarça), Pedro Gameiro (Benavente), Ricardo Magalhães (Cartaxo), Nuno Mira (Chamusca), Isabel Costa (Constância), Nuno Azevedo (Coruche), Ricardo Antunes (Entroncamento), Bruno Gomes (Ferreira do Zêzere), Pedro Queimado (Golegã), Carla Loureiro (Mação), Victor Santos (Ourém), Miguel Paulo (Rio Maior), Francisco Madelino (Salvaterra de Magos), Diamantino Duarte (Santarém), Miguel Alves (Sardoal), Hugo Cristóvão (Tomar), Francisco Dinis (Torres Novas) e Marina Honório (Vila Nova da Barquinha).

Para Hugo Costa, presidente da Distrital de Santarém do PS, “este processo eleitoral honra a tradição democrática do Partido Socialista. Esta é mais uma das etapas que nos prepara para Ganhar 2025. Um desafio que convoca estas centenas de homens e mulheres que foram eleitos. A todas e a todos, parabéns, sucesso e obrigado pela disponibilidade total para o trabalho que, juntos, vamos desenvolver”, disse.