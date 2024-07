Câmara de Azambuja paga livros de fichas aos alunos do concelho

Proposta foi aprovada por unanimidade mas com criticas do PSD que não concorda com o caracter universal da atribuição deste apoio.

A Câmara Municipal de Azambuja aprovou por unanimidade a atribuição de cadernos de actividades de forma gratuita a todos os alunos do primeiro ciclo de ensino básico do município. Os livros de fichas destinam-se aos alunos do primeiro ao quarto ano, independentemente de terem ou não escalão de Segurança Social atribuído. O vereador do PSD, José Paulo Pereira não concorda com o caracter universal da proposta porque beneficia também quem tem condições financeiras para pagar os livros. “Cinquenta euros por aluno é uma loucura. Mas votamos a favor”.