Alenquer pressiona Governo para avançar com IC 11

Presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, garante que não abandonou o projecto de construção do IC 11 e diz que vai voltar a falar do assunto com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. A obra é defendida pelo menos desde 2019 por cinco presidentes de câmara do Oeste e Vila Franca de Xira.

O presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro Folgado disse a O MIRANTE que vai contactar o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, sobre a construção do Itinerário Complementar (IC) 11, que ligaria Peniche ao Carregado. A obra está inserida no PNI 2030 - Programa Nacional de Investimentos mas nunca chegou a avançar. O autarca garante que não abandonou a ideia e explica que os municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço pressionaram o anterior Governo socialista mas a resposta foi que ainda não havia projecto de execução para a obra.

“Não é preciso grande coisa até porque já existem estudos anteriores. O antigo ministro, Pedro Nuno Santos, encomendou o processo à Infraestruturas de Portugal (IP) mas eles não fizeram nada. Já questionámos outra vez a IP mas dizem que não têm verba no orçamento”, refere Pedro Folgado, acentuando que hoje quem reside no concelho de Alenquer chega mais depressa à Área Metropolitana de Lisboa do que à região Oeste.

“O investimento previsto é para a zona sul e que beneficiava Alenquer, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. Depois haveria uma ligação à A1 e A2 ao nó do Carregado. A Lourinhã tem reclamado muito por esta via mas por causa da avaliação ambiental não avançou nada e a área norte do Oeste ainda está em banho maria. Na nossa área desde que haja dinheiro é fácil implementar este traçado. Estamos na expectativa”, concluiu o autarca.

Construção do IC 11 reclamada há anos

Em 2021 O MIRANTE noticiou que o município de Vila Franca de Xira não via impedimentos no traçado proposto para o IC 11 e deu parecer favorável à sua localização. Na altura, o anterior presidente da câmara, Alberto Mesquita considerou que a incerteza sobre o aeroporto na Ota (Alenquer) hipotecou durante décadas a construção do IC11, via que considerou absolutamente estruturante e importante para Vila Franca de Xira mas também para toda a região, ligando numa única via rápida os concelhos do Oeste (Peniche, Lourinhã, Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço e Arruda dos Vinhos) a Vila Franca de Xira e Alenquer.

Recorde-se que desde o final de 2019 cinco presidentes de câmara do Oeste e Vila Franca de Xira tentam colocar o IC11 na agenda política, destacando a sua importância para o desenvolvimento desses concelhos.