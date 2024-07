Autarcas do Cartaxo preocupados com impacto dos parques solares na paisagem

Os parques de painéis solares no concelho do Cartaxo estão a preocupar os autarcas. Em assembleia municipal, os eleitos de várias bancadas sublinharam o facto dos painéis estarem a prejudicar a paisagem rural.

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), disse que pouco há a fazer uma vez que a lei determina que os projectos desta natureza podem ocupar até dois por cento do território o que no caso do Cartaxo são, no limite, 300 hectares. “Quando assumimos o município tínhamos para despacho um projecto para 250 hectares no Cartaxo e 300 do lado de Santarém. Com diálogo, a entidade responsável reduziu para 170 hectares no nosso município. Ligaram-nos secretários de Estado e ministros, com uma atitude questionável sobre este assunto”, revelou.

O autarca explica que os municípios não podem impedir o avanço destes projectos mas considera que existem outras formas de instalar painéis solares com menos impacto ambiental. “Mas está um bocado fora do nosso controlo. 300 hectares é o limite mas até chegar aí não podemos impedir que aconteça, a não ser por questões processuais”, disse João Heitor.