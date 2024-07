CDU em Benavente sob fogo cruzado por falhas nas políticas da educação

O presidente do município, Carlos Coutinho, defendeu a sua gestão e destacou a necessidade de aprovação de fundos e apoios governamentais para enfrentar o crescimento demográfico e melhorar as infraestruturas educativas.

Na última sessão da Assembleia Municipal de Benavente várias questões sobre educação, infraestruturas e saúde foram levantadas pelos diferentes partidos políticos. Ricardo Oliveira, do PSD, criticou a gestão municipal da CDU por “não ter preparado” adequadamente o crescimento demográfico do concelho, resultando em “problemas com os edifícios escolares” e um desinvestimento “brutal” na educação. O social-democrata destacou ainda a incerteza na gestão da creche Miúdos & Companhia, em Samora Correia, e a necessidade de soluções temporárias para acolher alunos em infraestruturas existentes.

Também Pedro Gameiro, do PS, questionou a data de abertura e quem fará a gestão da creche Miúdos & Companhia, sublinhando que, mesmo a concretizar-se o melhor cenário, “não resolverá todos os problemas de Samora Correia”. O presidente da Câmara, Carlos Coutinho (CDU), respondeu às críticas apontadas e explicou em que situação se encontram as diferentes matérias. “Hoje estamos com um governo PSD e, tendo sido deixada pelo Partido Socialista, ainda não tivemos notícias da aprovação da candidatura de 15 milhões de euros para construir a Escola Secundária de Samora Correia. Necessitamos que isso aconteça para lançar os procedimentos, as empreitadas e concretizar uma acção que durante anos não foi atendida”, explicou.

Carlos Coutinho disse ainda que os custos de instalação de contentores são suportados em 50% pelo Ministério da Educação quando eles são necessários e “pode ser uma situação transitória” a considerar na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Duarte Lopes. O presidente informou também ter sensibilizado o ministro das Infraestruturas, em reunião sobre o novo aeroporto, para as questões da primeira infância no concelho de Benavente. “Tornar as creches gratuitas, ainda no governo PS, aumentou o número de utentes, ainda bem que assim é, mas depois foram esquecidas as medidas estruturantes. Os vários avisos do PRR com um apoio de 4 mil euros por utente para a construção de creche são insuficientes quando os cálculos apontam para a necessidade de um valor entre 16 a 20 mil euros”, frisou.

“Um concelho como o nosso, que esteve disponível para a instalação do aeroporto para servir todo o país, devia também ser compensado com os efeitos que daí surgem para que aqueles que aqui vivem e futuros residentes tenham os apoios necessários para uma boa vivência. Espero que o governo do PSD faça diferente do PS”, sublinhou Carlos Coutinho, referindo-se aos apoios do poder central para a educação.

O autarca reiterou que o município “não está parado” e tem um projecto para colmatar 208 vagas de creche a construir em Samora Correia.