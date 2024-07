Presidente da Câmara de Tomar dá murro na mesa e diz que não quer mais “circos” nas sessões camarárias

O presidente da Câmara Municipal de Tomar perdeu a paciência e voltou a mostrar a sua insatisfação com as intervenções que os vereadores do PSD têm realizado nas últimas sessões camarárias. Hugo Cristóvão afirmou, na reunião de câmara de 7 de Junho, que a condução das reuniões vai ser alterada porque não quer continuar a contribuir para passar uma má imagem para a população.

O autarca diz que existe uma clara falta de diálogo nas sessões e que as discussões são pouco esclarecedoras. Acusou ainda os vereadores do PSD de recorrerem regularmente aos insultos: “não existe praticamente nenhuma reunião de câmara onde não haja insultos”, disse. Hugo Cristóvão afirmou que não vai contribuir para a degradação da imagem da instituição e da política local. “Se querem que seja mais claro, eu não estou disponível para fazer circo, porque há circo de boa qualidade sim, mas não é o que se tem passado aqui nas reuniões de câmara”, sublinhou o presidente da câmara.

Tal como O MIRANTE já noticiou em edições passadas, o ambiente político entre a maioria socialista no executivo municipal de Tomar e a oposição dos três vereadores do PSD está cada vez mais tenso e tem habitualmente dois protagonistas, Hugo Cristóvão, presidente da autarquia, e Tiago Carrão, líder dos sociais-democratas no concelho. Tiago Carrão já afirmou que Hugo Cristóvão mentiu em vários números mencionados anteriormente, acusando-o de “faltar à verdade quando fala no passado” e insinuando que o líder da autarquia terá algum “tipo de complexo de inferioridade”.

PSD confrontou maioria na assembleia

Na Assembleia Municipal de Tomar de 21 de Junho, o deputado do PSD João Tenreiro confrontou Hugo Cristóvão com as suas declarações, acusando o líder camarário de ditatorialismo. “O senhor chegou ali e parece que puxou as orelhas a todos, disse que as regras iam mudar a partir de agora, qual professor, os meninos vão-se portar bem ou então olho da rua”, disse. “Eu já o conheço há muitos anos e pensava que o senhor tinha uma mente mais jovem (...)”, vincou.

O presidente da câmara respondeu referindo que no período de debate entre autarcas nas sessões camarárias exige respeito e conhecimento das normas. “Não há democracia sem regras e, sendo assim, apliquem-se as regras”, terminou.