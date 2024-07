Utentes do Cartaxo entregam 225 assinaturas a exigir viaduto em Santana

Apesar do novo viaduto em Santana já ter luz verde da IP os utentes entregaram um abaixo-assinado a exigir a concretização da obra e requalificação da Ponte Rainha Dona Amélia. Documento foi assinado pelo presidente da Câmara do Cartaxo e restante executivo municipal.

Numa altura em que a Câmara Municipal do Cartaxo e a Infraestruturas de Portugal (IP) já assinaram um novo acordo para a construção de uma nova ponte de Santana, os representantes do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos do Cartaxo entregaram à câmara um abaixo-assinado com 225 assinaturas a exigir a construção de um viaduto sobre a Linha do Norte, que elimine a passagem de nível existente em Santana e simultaneamente solucione o problema da degradação da ponte sobre a vala, na EN3.3, de ligação a Valada.

A O MIRANTE os utentes disseram que o abaixo-assinado mantem a pertinência até porque apela ainda à necessidade da requalificação da ponte Rainha D. Amélia, entre Porto de Muge e Muge, designadamente, no que toca à estrutura do tabuleiro e peso das viaturas que ali podem circular.

Rui Martins, representante dos utentes, referiu que com o encerramento da Ponte de Santana, por motivos de segurança, os utilizadores em vez de fazerem nove quilómetros fazem 18. “Sabemos que o presidente já assinou o contrato com a IP mas queremos isto despachado o mais rápido possível, agradecemos que assim seja”, disse em reunião de câmara do Cartaxo.

