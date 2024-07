PSD questiona inactividade do grupo de trabalho da saúde em Arruda dos Vinhos

O grupo de trabalho criado em Setembro de 2023 para a elaboração da estratégia municipal de saúde, em Arruda dos Vinhos, só reuniu uma vez desde que foi criado. A questão foi levantada pelo vereador do PSD, João Cavaco, que quis saber que medidas foram postas em prática na sequência da criação desse grupo de trabalho.

Segundo as explicações da vereadora Carla Munhoz (PS), o grupo reuniu uma vez em 2023 e a 1 de Janeiro de 2024 entrou em vigor o novo modelo de gestão da Unidade Local de Saúde (ULS) do Estuário do Tejo. O propósito do grupo, segundo a autarca, foi fazer um diagnóstico da saúde no concelho de Arruda dos Vinhos e esse objectivo está cumprido. “O grupo de trabalho não reuniu segunda vez mas os indicadores mais vulneráveis são trabalhados e falados na reunião mensal da ULS com os municípios”.

O grupo de trabalho só vai reunir novamente após pronúncia da Comunidade Intermunicipal do Oeste, entidade que se propôs a delinear a estratégia de saúde de forma global, abarcando os 12 municípios associados. Carla Munhoz sublinhou que as cadeiras da unidade de saúde de Arruda dos Vinhos foram substituídas e foram recebidas duas viaturas eléctricas, através do Plano de Recuperação e Resiliência, além da integração de mais um enfermeiro.

A Câmara de Arruda dos Vinhos já está na posse do relatório final do estudo de prospecção do edificado na área da saúde e vai ter uma reunião para falar das preocupações sobre o assunto. As explicações não convenceram João Cavaco, que considera que o objectivo do grupo de trabalho não está a ser cumprido porque não há reuniões. “O que disse em relação à saúde é positivo mas já sabíamos que ia ser feito. Não houve nenhuma novidade”, afirmou o vereador da oposição.