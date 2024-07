Raquel Cordeiro lidera Mulheres Socialistas de Santarém

Raquel Cordeiro é a nova coordenadora concelhia de Santarém das Mulheres Socialistas - Igualdade e Direitos, tendo tomado posse no dia 18 de Julho numa sessão que contou com a presença da presidente federativa das Mulheres Socialistas, Mara Lagriminha.



A comissão política concelhia das Mulheres Socialistas é constituída ainda por Lígia Cruz Nestal, Ana Sofia Farinha, Carla Nunes Domingos, Ana Margarida Nazareth Barbosa, Maria Elvira Marques, Paula Batista, Sónia Lobato, Dina Rocha, Luísa Barbosa, Tatiana Silvestre, Vânia Botequim, Mariana Santos, Maria Teresa Jesus, Erica Semião, Sofia Martinho Pó, Mariana Domingos, Ana Alice Pereira, Joana Carvalho e Margarida Pinto.



Para este mandato, Raquel Cordeiro compromete-se a trabalhar em complementaridade com a concelhia do PS Santarém, com as secções e com a Juventude Socialista de Santarém, num trabalho de proximidade com a população, com o objectivo de construir, defender e executar o melhor projecto político para Santarém.