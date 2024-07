PS de Torres Novas tem novo secretariado eleito por unanimidade

Francisco Dinis foi eleito por unanimidade presidente da comissão política do PS de Torres Novas, com 31 votos.

O Partido Socialista (PS) de Torres Novas aprovou a composição do seu secretariado concelhio, tendo Francisco Dinis sido eleito presidente da comissão por unanimidade, que se verificou pelos 31 votos a favor dos presentes. Para além de Francisco Dinis, a comissão é composta por Armando Rodrigues, Maria Beatriz Bispo, José Trincão Marques, Luís Silva, Maria da Luz Lopes, Pedro Morte, Rui Mendes e Soraia Vieira. Integram ainda três elementos por inerência: Pedro Ferreira, pelo cargo de presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, João Perdigão, pela presidência da Juventude Socialista de Torres Novas, e finalmente Telma Martinho, no seguimento da sua eleição para a coordenação das Mulheres Socialistas – ID torrejanas.

Foram ainda eleitos os membros da mesa da comissão política. Com naturalidade, Pedro Ferreira foi reconduzido na presidência, sendo agora auxiliado por Maria Luís e Catarina Belchior, primeira e segunda secretárias, respectivamente. Tal como na situação anterior, a votação secreta voltou a recolher a totalidade dos votos favoráveis.