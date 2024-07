Autarca de Pernes foi à Câmara de Santarém pedir que não se esqueçam da sua freguesia

O presidente da Junta de Freguesia de Pernes, Raúl Violante (PS), foi à última reunião do executivo da Câmara de Santarém queixar-se da falta de investimento na sua freguesia, enumerando alguns projectos e obras que são falados há anos sem que saiam do papel. É o caso da requalificação do mouchão de Pernes, local emblemático junto ao rio Alviela; da construção, do pavilhão desportivo junto à Escola D. Manuel I, reclamada há muito e que parece agora estar bem encaminhada; ou da dinamização da Zona de Desenvolvimento Económico de Pernes, que permanece sem empresas desde que foi criada, há mais de duas décadas.

O autarca de Pernes, que em tempos já foi vereador na Câmara de Santarém, insiste também na necessidade de criar um acesso à auto-estrada A1 perto da área de serviço de Santarém, que permita retirar muitos veículos pesados que transitam no troço da Estrada Nacional 3 que atravessa Pernes e Póvoa de Santarém. E lamentou que o processo de definição dos limites da sua freguesia com freguesias vizinhas, que se arrastou durante anos até se chegar a acordo entre todos os órgãos autárquicos envolvidos, tenha voltado à estaca zero porque não foi organizado devidamente.

Raúl Violante falou ainda da necessidade de arranjar o acesso à escola de 1º ciclo da vila, da reparação do talude que aluiu na EN365-4, à saída da vila em direcção ao concelho de Alcanena, e do novo campo de futebol, que não há meio de avançar. O presidente da Junta de Pernes deixou o “apelo” à câmara municipal para “que não se esqueça de Pernes”, aludindo a “um conjunto de situações que têm estado emperradas” e de que gostaria de ver a luz ao fundo do túnel. Referindo que não tem por hábito reivindicar nem é adepto de favores, o autarca pediu equidade de tratamento e uniformidade de critérios entre freguesias, o que lhe parece que nem sempre acontece, seja por azar ou por outras vicissitudes.

Obras à vista

Na resposta o vice-presidente do município, João Teixeira Leite, que conduziu a reunião devido à ausência do presidente, em gozo de férias, disse que tem sido feito um esforço significativo para terem o projecto de requalificação do mouchão concluído, que aguarda apenas por um parecer final para poder ser lançado o concurso, o que poderá acontecer em Agosto.

Outra obra que parece bem encaminhada é a da construção do pavilhão desportivo de Pernes, que já foi adjudicada por cerca de 2,7 milhões de euros, faltando agora o visto do Tribunal de Contas para a obra poder avançar. Há também obras de pavimentação e arranjo de ruas previstos para breve. Quanto à Zona de Desenvolvimento Económico de Pernes, João Leite disse que há várias hipóteses de empresas ali se instalarem e que Raúl Violante sabe disso. O município está também a negociar a aquisição de um terreno para a criação da zona desportiva com campo de futebol.

O vereador Pedro Frazão (Chega) acompanhou Raúl Violante na necessidade de se criar um novo acesso à A1 no norte do concelho e garantiu que o seu partido iria apresentar uma proposta nesse sentido no âmbito do próximo Orçamento de Estado. Já o vereador Nuno Russo (PS) expressou a sua solidariedade para com o autarca de Pernes por os problemas mencionados não estarem ainda resolvidos apesar do esforço para encontrarem soluções. “Ficaria muito contente se no final do mandato pudéssemos ter concretizado todos esses projectos”, afirmou.