Oposição no Entroncamento sugere inquéritos de satisfação face às críticas às festas de São João

A oposição social-democrata no Entroncamento sugeriu, na última reunião camarária, a criação de um inquérito de satisfação online devido à onda de críticas às Festas de São João, que decorreram na cidade em Junho. O objectivo é formular dois inquéritos, um para os principais intervenientes das festas, como associações, expositores e comerciantes, e outro para a população em geral.

O vereador do PSD Rui Gonçalves informou, na última reunião camarária, que havia feito um requerimento à presidência para a criação dos dois formulários. “Depois de conversas com os mais variados intervenientes das festas da cidade e de São João, sobressaiu a necessidade de criação de um inquérito de satisfação onde se perceba o que correu bem e menos bem, como forma de avaliação contínua numa perspectiva de melhoria contínua” afirma o autarca.

Na reunião de câmara de 2 de Julho, o vereador do PSD Rui Gonçalves fez chegar ao executivo queixas que lhe foram transmitidas pela população e por artesãos locais. O vereador afirma que as Festas de São João e da Cidade foram uma decepção para a população que não considerou o cartaz apelativo, apontando que a variedade e qualidade dos eventos deixou a desejar. Segundo o autarca da oposição, também os artesãos sentiram vários desafios durante a semana de festividades pela pouca promoção do artesanato, pela falta de qualidade de vários stands que deixavam chover no seu interior e pelo elevado preço por banca cobrado pelo município.

Rui Gonçalves citou uma mensagem recebida por parte de um artesão local que lamenta a pouca adesão dos artesãos às festas. O vereador afirma que os vereadores do PSD, apesar de não concordarem na íntegra com as queixas apresentadas, concordam com o problema exposto, alertando para a necessidade de reflectir sobre as festas e o seu modelo.