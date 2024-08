partilhe no Facebook

Alenquer aprova plano de transporte escolar com recorde de alunos

O plano de transporte escolar para o ano lectivo 2024/25 foi aprovado por unanimidade em reunião de Câmara de Alenquer e antecipa um número recorde de 1.992 alunos a transportar.

Em 2023/24, o município organizou e controlou o funcionamento dos transportes de 1.772 alunos dos quatro Agrupamentos de Escolas (Abrigada, Carregado, Damião de Goes e Visconde de Chanceleiros), representando cerca de 31% de toda a população escolar (5.775 alunos). O número previsto supera os contabilizados em 2020/21 (1.546 alunos), 2021/22 (1.761), 2022/23 (1.844) e 2023/24 (1.772).

Todos os jovens estudantes dos quatro aos 23 anos, inclusive, têm acesso ao passe gratuito, não sendo necessário fazer prova de inscrição em unidade de ensino. Têm apenas de apresentar um documento de identificação que comprove a idade e preencher o requerimento de adesão junto do operador de transporte.

Os itinerários previstos serão realizados através de transportes de serviço público, de veículos municipais, com recurso ao auxílio das juntas de freguesia, através de veículos alugados e também de circuitos especiais de táxi. Contemplam as 27 instituições de educação e ensino do concelho de Alenquer, desde o ensino pré-escolar até ao secundário.

O plano de transporte escolar teve parecer positivo do Conselho Municipal de Educação de Alenquer.