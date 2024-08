Ricardo Oliveira anuncia candidatura à presidência do PSD Distrital de Santarém

Ricardo Oliveira, deputado da Assembleia da República, anunciou a sua candidatura à presidência da Comissão Política Distrital (CPD) do PSD de Santarém, nas eleições marcadas para o próximo dia 6 de Setembro.

Num comunicado dirigido aos militantes, Ricardo Oliveira a expressou o seu “elevado sentido de responsabilidade e compromisso” com a candidatura, destacando a sua longa trajectória de serviço público e dedicação à causa social-democrata. “Acredito que chegou o momento de contribuir de forma ainda mais activa para o futuro do nosso partido e da nossa região”, afirmou, acrescentando que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela actual liderança distrital, sob a direcção de João Moura.

Com uma vasta experiência em diversas funções a nível local, regional e nacional, Ricardo Oliveira sublinhou o conhecimento profundo que adquiriu sobre os desafios e oportunidades que se apresentam ao distrito de Santarém.

A sua visão para o PSD Distrital de Santarém assenta em três pilares fundamentais: o fortalecimento das estruturas locais do partido, a renovação e inovação dentro da organização, e a promoção da coesão social e territorial. Para as Autárquicas de 2025, Oliveira promete apresentar os melhores quadros do PSD nos 21 municípios do distrito, com projectos políticos “sérios e adequados a cada realidade local”.