Carlos Coutinho garante continuidade de apoios aos bombeiros do concelho de Benavente

Entrevista de ex-presidente dos Bombeiros de Samora Correia a O MIRANTE ainda mexe. Presidente da Câmara de Benavente refuta conflitos pessoais e destacou aumento do apoio financeiro às corporações do concelho entre 2021 e 2024. Apresentou ainda as novas regalias sociais a bombeiros previstas no regulamento.

O vereador Joseph Azevedo (PS) questionou o executivo municipal de Benavente, liderado por Carlos Coutinho (CDU), sobre os apoios a atribuir às corporações de bombeiros do concelho. A questão surgiu depois de uma entrevista de Manuel Nunes a O MIRANTE, depois de ter estado mais de três décadas ao serviço da Associação Humanitária dos Bombeiros de Samora Correia, tendo deixado este ano o cargo de presidente da associação. Na entrevista, Manuel Nunes referiu que os Bombeiros de Samora Correia têm sido prejudicados devido a desentendimentos entre o presidente da Câmara de Benavente e o comandante da corporação.

Joseph Azevedo questionou se o novo regulamento municipal de apoio aos bombeiros, actualmente em discussão pública, trará “maior apoio” financeiro às corporações do concelho, assegurando a continuidade de “um serviço comunitário de excelência”, ou se a câmara municipal “manterá a sua impassividade”. O presidente da Câmara de Benavente disse nutrir “um grande apreço, consideração e reconhecimento” para com Manuel Nunes, à semelhança de todos aqueles que “servem causas tão importantes como a dos bombeiros voluntários e que têm um contributo tão decisivo para a comunidade”.



Apoios municipais aos bombeiros voluntários

Carlos Coutinho destacou que entre 2021 e 2024, a Câmara de Benavente aumentou o apoio financeiro ordinário aos Bombeiros de Samora Correia em 136 mil euros, um aumento de 90%, pelo que “este aumento não resulta, seguramente, de conflitos com quem quer que seja, e que prejudiquem os bombeiros”. Afirmou ainda que nunca misturou questões pessoais com o seu papel autárquico e que o cargo de comandante operacional municipal é de nomeação e confiança política.

O presidente da câmara sublinhou que o novo regulamento municipal prevê várias regalias sociais para os bombeiros voluntários, nomeadamente a atribuição de um subsídio correspondente ao valor do IMI pago por cada bombeiro; um subsídio igual à tarifa de resíduos sólidos urbanos paga no ano anterior; um subsídio igual ao valor anual de consumo de água e de saneamento, até 15m3 /mês, pago no ano anterior, entre outros.

O autarca esclareceu ainda que, historicamente, os Bombeiros de Samora Correia e de Benavente recebem apoios iguais da câmara municipal, e concordou que os subsídios anuais devem reflectir a dimensão territorial das corporações, mas destacou a necessidade de um processo de transição para tal.

Quanto às negociações para a compra do terreno do antigo quartel, Carlos Coutinho explicou que o terreno foi mantido pela associação humanitária para valorização e resgate de um empréstimo, e que a câmara municipal não pode legalmente comprar um terreno que anteriormente doou. No entanto, garantiu que o município procurará formas de transferir os valores necessários para resolver os problemas financeiros dos bombeiros.