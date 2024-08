Coruche afina preparativos para as festas e autarquia atribui lotes a empresa de transformação de amêndoa

Na mais recente reunião da Câmara Municipal de Coruche, diversos tópicos de relevância para o concelho foram discutidos, com especial destaque para os preparativos das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo e iniciativas de desenvolvimento económico.

No período antes da ordem do dia, os vereadores abordaram a necessidade de reforço dos serviços de recolha de lixo e colocação de contentores durante as festividades, assim como a melhoria da sinalização rodoviária e do estacionamento para os visitantes. Houve também elogios ao trabalho dos funcionários municipais na preparação do evento, assim como a coordenação com a GNR, bombeiros e protecção civil para garantir a segurança.

Entre os pontos da ordem do dia, foi aprovada a atribuição de lotes na Área Empresarial do Sorraia à empresa Treemond Sorraia, S.A., destinada à transformação de amêndoas. Além disso, foram discutidos benefícios fiscais e planos de desenvolvimento na Zona Industrial do Monte da Barca.