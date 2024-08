Luís Forinho afina as críticas a Jorge Faria em reunião de câmara

A tensão política no seio do executivo camarário do Entroncamento tem sido recorrente desde há uns meses. O projecto da nova biblioteca, a demolição do Jardim de Infância Sophia Mello Breyner e a proposta de construção dos 100 fogos a custos controlados foram alguns dos principais pontos que serviram para acentuar o fosso entre os autarcas a tempo inteiro, eleitos pelo PS, e os da oposição PSD e Chega.

O ambiente voltou a aquecer na última reunião camarária, com uma troca de palavras pouco amigável entre Jorge Faria e o vereador independente, eleito pelo CHEGA, Luís Forinho. A causa foi o concurso de entrega das vinte habitações de rendas acessíveis em que o vereador da oposição levantou dúvidas sobre o concurso e o método de atribuição, afirmando ter suspeições sobre o mesmo (ver texto nesta edição).

Jorge Faria não gostou e afirmou que o vereador estava a cair em alegações baixas, fruto da sua má formação. “É uma pessoa mal-formada, que vive na base do insulto e que pensa que todos agem com a falta de seriedade que agiria se aqui estivesse” diz Jorge Faria. O presidente do executivo garante que a grande maioria dos beneficiários das habitações são jovens oriundos do concelho e que o verdadeiro desagrado do vereador, se deve “a mais um sucesso da cidade, porque tudo o que acontece de bom para o concelho, Luís Forinho não gosta”.

“O presidente tentou comprar-me”

O vereador do Chega não se mostrou intimidado perante a postura altiva do autarca e criticou a gestão de Jorge Faria que “tem afundado o concelho”. “O presidente tentou comprar-me, no seu gabinete, no processo do Jardim de Infância Sophia Mello Breyner. Fez pressão a todo o executivo no projecto da nova biblioteca que ou seria aprovado ou teríamos de o pagar nós próprios. A equipa socialista que tem presidido o município vai ficar conhecida como a equipa de maior vergonha e que destruiu o concelho”, atirou, pedindo a Jorge Faria que se desloque, um dia de manhã, ao centro de saúde e às finanças para ver as filas de pessoas e quem está lá. O vereador terminou o seu discurso com uma alfinetada a Jorge Faria, afirmando que “nunca foi despedido ou enviado de nenhuma empresa por má formação”.