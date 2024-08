Câmara da Chamusca anula entrevistas de emprego por acesso ilegal a guião

O procedimento concursal para um posto de trabalho como Assistente Técnico na área de Acção Social na Câmara Municipal da Chamusca foi anulado por acesso ilícito a guião de entrevista, segundo se pode ler numa ata do município de 20 de Agosto.

Segundo o mesmo documento, o júri responsável pelo procedimento concursal reuniu para elaborar as classificações obtidas nas entrevistas de avaliação de competências que decorreram nos dias 12, 13, 14 e 16 de Agosto. "No decorrer da análise das mesmas, o júri ficou com a perspectiva de que havia existido por parte de candidatos acesso ilícito ao guião da entrevista, pelo que, por uma questão de igualdade e transparência no procedimento para todos os candidatos, o júri deliberou por unanimidade anular as entrevistas realizadas e convocar os candidatos para nova entrevista a realizar nos dias 28 e 29 de Agosto", refere o município.

De acordo com o documento a que O MIRANTE teve acesso, o município realizou entrevistas a 21 candidatos, todos do sexo feminino.