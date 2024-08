Arruda dos Vinhos recebe luz verde para nova sala de pré-escolar

O concelho de Arruda dos Vinhos vai ter uma nova sala de pré-escolar para servir a comunidade que reivindicava junto da tutela há quase um ano e meio. A luz verde do ministério chegou por missiva assinada pelo delegado regional de educação de Lisboa e Vale do Tejo à secretária do presidente do município, Carlos Alves, no início do mês.

“É um ponto final da incerteza sobre a nova sala de pré-escolar. As coisas estavam muito bem encaminhadas e foi-nos dada informação de que esta sala foi autorizada e estamos agora a averiguar que equipamentos são necessários para ter a sala suplementar a funcionar”, revelou o autarca na última reunião de câmara.

Para Carlos Alves a nova sala de pré-escolar “é agora uma certeza” e permitirá dar acolhimento a todas as crianças que precisem desta resposta do Estado. “Nenhuma criança ficará agora para trás, é definitivo”, destacou.

O autarca lembrou que a educação é uma das principais apostas do concelho de Arruda dos Vinhos, sendo a sua alavanca de crescimento e desenvolvimento. Por isso, estão a decorrer obras até ao final do verão em vários estabelecimentos de ensino visando dar resposta a vários problemas identificados pelos agrupamentos de escolas e comunidade escolar.

Os trabalhos, assegurou na última semana o presidente do município, Carlos Alves, ficarão concluídos a tempo do início do novo ano lectivo. Em curso estão duas obras importantes, a requalificação do Centro Escolar de Arranhó, que está a receber obras de reforço da insonorização do refeitório e a melhoria dos espaços exteriores do Centro Escolar do Telheiro em Arruda dos Vinhos. “No primeiro caso havia problemas acústicos no refeitório, era muito ruidoso e estamos agora muito perto de concluir a obra. Já se notam as melhorias. É uma mais valia para todas as crianças”, explica a O MIRANTE Carlos Alves.

Já no que toca aos trabalhos em curso no Centro Escolar do Telheiro o município está a intervir num muro externo que estava bastante danificado e com problemas estruturais, tendo já sido concluída a colocação de um novo telheiro entre a portaria e o edifício. Além destas duas obras, consideradas as mais relevantes, o executivo deu nota, em reunião de câmara, que se encontram a decorrer pequenos trabalhos de melhoria e conservação em todos os outros espaços escolares do concelho, dando resposta a solicitações da comunidade escolar para preparar o arranque de mais um ano lectivo.