Presidente da Câmara de Tomar desmente abates desnecessários de árvores na cidade

Depois de recentemente a Câmara Municipal de Tomar ter procedido ao abate de uma árvore de grande porte no Jardim do Mouchão, o tema foi abordado na reunião de câmara de dia 19 de Agosto. O vereador do PSD, Tiago Carrão, pediu esclarecimentos ao executivo camarário sobre este procedimento, nomeadamente a avaliação fitossanitária que foi efectuada às árvores do Mouchão. O vereador Hélder Henriques confirmou que foi realizada a avaliação fitossanitária das árvores e que foram plantadas outras espécies em substituição do choupo que foi retirado do local por estar em risco de queda.

Hugo Cristóvão, presidente da câmara, aproveitou para esclarecer: “não nos agrada cortar uma árvore, eu sei que tem havido uma certa capacidade das redes sociais de colar a esta governação uma ideia de que andamos por aí a cortar árvores. Às vezes uma ou outra tem que ser cortada, mas é mais do que evidente que, por cada uma que é cortada, várias outras são plantadas. Só no Flecheiro foram plantadas 300, entre outros exemplos que podia dar”, sublinhou. O autarca garantiu que o município está focado em preservar o grande parque arbóreo da cidade de Tomar que, segundo Hugo Cristóvão, conta com cinco a seis mil árvores, sem contar com a Mata Nacional dos Sete Montes. O presidente da autarquia revelou ainda que é objectivo ter um registo digital de todas as árvores do concelho.