Embaixadora de Angola recebida na Câmara de Santarém

Vicência de Brito, Cônsul-Geral da República de Angola em Lisboa, foi recebida na tarde de terça-feira, 20 de Agosto, por Ricardo Gonçalves e João Teixeira Leite, presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, respectivamente, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Uma visita que permitiu perceber a abertura, de parte a parte, para investimentos e parcerias, num estreitamento das relações económicas entre Portugal e Angola. Entre os factores demográficos, as potencialidades estratégicas do concelho de Santarém, onde a indústria tem crescido nos últimos anos, Ricardo Gonçalves e João Teixeira Leite deram a conhecer as razões pelas quais vale a pena investir na capital de distrito.