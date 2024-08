Loja do Cidadão no Cartaxo vai custar dois milhões de euros

O anúncio de procedimento para a empreitada de construção da Loja do Cidadão no Cartaxo foi publicado em Diário da República na quarta-feira, 21 de Agosto, com um preço base a rondar os dois milhões de euros (1.950.000,00), 800 mil dos quais serão financiados pelo município, que conseguiu um reforço de financiamento junto da Agência para a Modernização Administrativa (AMA) de 270 mil euros. Anunciada em 2022, e depois de algumas revisões de projecto e das adendas aos protocolos com a AMA, a Loja do Cidadão vai finalmente avançar junto à Escola do Centro, na Rua do Jardim, no Cartaxo, numa construção de raiz.

O edifício vai centralizar os serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira, a Segurança Social e o Instituto dos Registos e Notariado, assim como o Espaço Cidadão, que funciona no edifício-sede do município. Segundo a autarquia, a localização escolhida teve em conta as imposições da AMA e três premissas definidas pelo executivo: respeito pelo património, reabilitação do espaço público e valorização de uma zona habitacional e central da cidade. “As restantes soluções consideradas e avaliadas pelo executivo e pelos serviços municipais ou não tinham a dimensão suficiente (são necessários 800 metros quadrados) ou implicavam a destruição de espaço verde, que tanto estamos a trabalhar para devolver às pessoas, ou o desrespeito pelo património histórico da cidade. Nada acrescentavam de valorização ao espaço público, nem sequer ao espaço habitacional envolvente”, referiu João Heitor no âmbito da apresentação dos estudos efectuados para a localização da Loja do Cidadão.