Manutenção dos espaços verdes em Benavente origina confronto entre autarcas

Inês Correia, presidente da junta, não aceita as acusações e garante que entregou os jardins em boas condições em 2022.

A Junta de Freguesia de Benavente emitiu um comunicado à população onde refuta as acusações da concelhia do Partido Socialista de Benavente que disse que o problema dos jardins da freguesia de Benavente, que têm motivado queixas da população, se deve ao desentendimento entre a junta e a Câmara de Benavente. A presidente Inês Correia (CDU) transcreveu no comunicado o e-mail que enviou no dia 5 de Julho de 2022 ao vereador com o pelouro dos jardins na Câmara de Benavente, Joseph Azevedo (PS), onde refere que entregou os jardins à câmara em boas condições. “(…) Tudo estava em perfeitas condições para a Festa da Amizade. Daí para cá todas as placas ajardinadas foram sendo mantidas, com as regas a serem ajustadas de acordo com a meteorologia. Vistoriámos todos os espaços a cargo da junta no dia 30 de Junho para que passassem para a câmara nas devidas condições. Detectámos duas rupturas que foram resolvidas e outras corrigidas”, refere o comunicado, que sublinha que foram feitos investimentos de alguma ordem nos espaços verdes e que estes melhoraram.

Inês Correia diz que o relatório da empresa que fazia a manutenção dos espaços verdes até à data em que a junta devolveu a competência à câmara, a 30 de Junho de 2022, pode ser consultado na junta por qualquer munícipe. A autarca salienta que “a incompetência não pode ser mascarada com ataques baixos a quem trabalha seriamente em prol de uma freguesia e da população”, fazendo alusão ao comunicado do PS.

PS diz que os espaços verdes

já tinham problemas

Na última reunião de Câmara de Benavente a população criticou a falta de manutenção dos espaços verdes da freguesia, um pelouro da responsabilidade do vereador do PS desde 2022. Após a reunião, a concelhia socialista emitiu um comunicado na rede social Facebook a defender o seu vereador no executivo, Joseph Azevedo, dizendo que o autarca não tem poder de decidir só por ele e que o problema dos jardins de Benavente decorre do desentendimento entre a Junta de Freguesia e a câmara municipal. A O MIRANTE, Pedro Gameiro, presidente da concelhia do PS de Benavente, diz que quando os jardins foram entregues ao vereador não estavam em condições e estavam com sistemas de rega avariados. “Nós não nos estamos a isentar das nossas culpas. Se a empresa não cumpriu o executivo devia responder sobre isso. O vereador tem a sua quota parte de culpa mas a verdade é que os jardins quando vieram já vinham com problemas”.

A empresa OasisParcela, com morada em Vila Franca de Xira, está desde o início do ano responsável pela manutenção dos espaços verdes em Benavente, após um período em que os espaços não tiveram qualquer tipo de intervenção. A câmara rescindiu contrato com a empresa anterior e devido aos períodos legais de lançamento de concurso público, a actual empresa quando entrou ao serviço já tinha os jardins cheios de erva e sistemas de rega vandalizados.

Segundo as explicações do vereador Joseph Azevedo, a autarquia adquiriu material para substituir o que estava danificado. “Assumo a minha responsabilidade, tenho o pelouro e fiz várias reuniões com a actual empresa a alertar para as queixas da população. Como não chegámos a bom porto fizemos um ultimato à empresa e avançámos com um plano. Têm até ao final de Setembro para os espaços verdes ficarem como deve de ser e já estão a trabalhar aos sábados e feriados”. O vereador do PS, que tem acordo com o executivo CDU na governação, afirma rever-se no comunicado emitido pela concelhia socialista e diz ter o apoio do executivo CDU. No entanto, Joseph Azevedo recuou na afirmação do PS no Facebook de que os jardins não estavam em condições por causa do mau estar entre a junta e a câmara de Benavente. “Se a junta não aceitou pode não ser por mau estar. Não aceitaram e foi a câmara que ficou com a responsabilidade”, concluiu.