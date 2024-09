Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, visita a redacção de O MIRANTE esta manhã de segunda-feira, pelas 11 horas

O ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, que tutela a comunicação social, vai estar esta manhã em Santarém em visita de trabalho à redacção de O MIRANTE.

Pedro Duarte aceitou o convite da administração do jornal para conhecer de perto a redacção de O MIRANTE, tomar conhecimento da realidade de um jornal regional e falar das políticas do seu Governo para o sector da comunicação social. Pedro Duarte deverá chegar a Santarém às 11 horas e a visita tem a duração prevista de uma hora.

Recorde-se que a visita do ministro Pedro Duarte acontece numa altura em que o Governo se prepara para anunciar medidas de apoio ao sector da comunicação social.

No final da última semana, no encerramento da Universidade de Verão do PSD, Pedro Duarte revelou que o Governo não vai avançar com a gratuitidade do trabalho da Agência Lusa, como foi anunciado no anterior Governo de António Costa. Admitiu, no entanto, que a Agência pode praticar descontos para a comunicação social regional como forma de apoio a um sector específico dos média. Pedro Duarte não avançou com detalhes sobre o plano para os média, afirmando que ainda não está pronto, mas dividiu-o em três eixos: legislação e regulação; RTP e Lusa e medidas de incentivo e pluralismo ao setor.

BIOGRAFIA

Pedro Duarte nasceu no Porto, a 12 de julho de 1973.

É doutorado em Estudos de Desenvolvimento pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG), com Mestrado em Economia Internacional e Estudos Europeus, Licenciatura em Direito e MBA.

Desempenhou funções no departamento de Corporate, External & Legal Affairs e a equipa de European Government Affairs Team na Microsoft, desde 2011.

Em março de 2023 tornou-se Vice-Presidente Executivo da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), organização em que também desempenhou, desde 2018, as funções de Presidente do Conselho Estratégico da Economia Digital.

Foi membro eleito do Parlamento Português (1999-2011), membro da Assembleia Parlamentar da NATO e Secretário de Estado da Juventude no XVI Governo Constitucional. Foi Diretor Nacional da primeira Campanha Presidencial do Prof. Marcelo Rebelo de Sousa (2016).