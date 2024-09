Joaquim Catalão prepara-se para ser candidato à Câmara de Almeirim

Com a recusa do vice-presidente da Câmara de Almeirim, Paulo Caetano, em ser candidato à presidência da câmara municipal, a concelhia do PS já tem um nome para concorrer ao lugar que vai ficar vago com a saída de Pedro Ribeiro, que atingiu o limite de mandatos. O cabeça de lista vai ser Joaquim Catalão, actual presidente da junta de freguesia de Almeirim, segundo indicam várias fontes do partido, contactadas por O MIRANTE, embora ninguém queira confirmar publicamente a escolha.

O nome do autarca ainda não foi a aprovação da concelhia, que vai formalizar a candidatura ainda durante este mês de Setembro e que, segundo corre internamente é a preferência de uma larga maioria dos elementos da estrutura socialista. Um dos mais evidentes sinais de que Joaquim Catalão já foi convidado e que está garantido o lugar é o facto de nas últimas semanas o autarca aparecer com mais frequência em eventos na cidade. Outra evidência está no maior dinamismo na divulgação de actividades nas redes sociais do presidente da junta.

O nome de Joaquim Catalão não era expectável até Paulo Caetano ter garantido não ter perfil para ser presidente do município e assumir que vai voltar ao seu emprego no sector bancário após o final do mandato, daqui por um ano. Até porque o presidente da junta, a cumprir o último mandato, tinha afirmado numa entrevista a O MIRANTE há dois anos que ia deixar a política de vez, justificando a opção com o peso de estar há três décadas na política autárquica.

Na entrevista publicada em Junho de 2022, o autarca dizia que abandonava a vida autárquica a pedido da família, com uma grande influência da esposa. “Já não quero mais continuar na política activa. Acabo o mandato com 61 anos, não tenho intenções de continuar como autarca e vou para o sector privado” referiu na altura, acrescentando que estava na hora de se dedicar mais à família. O presidente da junta chegou mesmo a preparar a sua saída antes deste volte-face, começando a fazer uma pós-graduação em Gestão de Projectos no Instituto Superior de Gestão em Lisboa para se dedicar a essa área no privado.

Joaquim Catalão é um militante bastante respeitado no PS e não se envolve em tricas partidárias, sendo conhecido pela sua proximidade à população e pela simpatia. Foi operário na fábrica da Compal, trabalhou nos bombeiros voluntários da cidade como operador de central e chegou a adjunto de comando e dirigente da corporação. É conhecido pela postura de não impor a sua presença e olhar para as situações com tranquilidade. O autarca teve um momento muito difícil quando a empresa de que era sócio foi para a falência com a crise de 2009. Licenciado em Gestão de Recursos Humanos, curso que fez quando já trabalhava nos bombeiros.