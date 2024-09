Secretário de Estado do Turismo e embaixadora da Croácia na inauguração da Alma do Vinho

Dia 12 de Setembro o Parque Urbano da Romeira, em Alenquer recebe o festival Alma do Vinho, certame que decorre até dia 15 de Setembro. O secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado e a embaixadora da Croácia em Portugal, Anita Tršić, vão marcar presença na inauguração do certame.

Pedro Machado volta à vila-presépio a convite do município onde já esteve em 2018 e 2019, na altura como presidente da comissão executiva do Turismo do Centro de Portugal . Anita Tršić esteve no concelho a 27 de Junho como convidada de honra para assinalar o 7º aniversário do acordo de cooperação internacional entre Alenquer e a cidade croata de Benkovac, que valoriza o estudo das castas autóctones e a promoção de ambas as regiões.

A 6ª edição da Alma do Vinho aguarda a presença de 40 mil visitantes com cerca de 40 produtores regionais presentes e com dezenas de vinhos premiados, gastronomia e concertos.

