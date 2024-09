Patrícia Silva volta a ocupar cargo de vereadora socialista no Sardoal

A vereadora socialista Patrícia Silva vai voltar a ocupar o seu lugar de vereadora da oposição na Câmara Municipal de Sardoal, depois de ter terminado a sua suspensão de mandato. Carlos Duarte, vereador que tem substituído Patrícia Silva, aproveitou a reunião camarária de 21 de Agosto para desejar um bom regresso à colega de partido. “O meu cargo de vereador termina, mas o meu papel de contribuição activa não. Saio com o sentimento de dever cumprido, mesmo com as limitações da minha profissão e com a esperança de ter feito um bom trabalho. Para quem não achar que fiz, estou aberto a sugestões para melhorar no futuro”, declarou Carlos Duarte.

Pedro Duque, também vereador socialista, deixou palavras de apreço a Carlos Duarte relembrando que ainda tem muito trabalho a fazer em prol da autarquia. “Deixa de aparecer apenas de forma visível, porque tem muito trabalho de retaguarda a fazer e que o nosso partido tem apreciado”, disse.

Também o presidente da câmara, Miguel Borges (PSD), quis deixar algumas palavras a Carlos Duarte, realçando a evolução do vereador nas funções do seu cargo e agradecendo o empenho e dedicação no exercício da função. “Dignificou o trabalho de vereador e foi aprendendo e evoluindo com humildade. É muito importante para a maioria ter uma boa oposição, para não se deixar acomodar, e conseguiram fazer isso”, afirmou o autarca.