Silvino Lúcio disponível para se recandidatar em Azambuja

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio está disponível para ser recandidato ao cargo pelo Partido Socialista. O autarca diz a O MIRANTE que ultrapassou um problema de saúde e por isso sente-se capaz de concretizar os objectivos que tem para o concelho. “O trabalho de um autarca nunca está completo. Mas gostava no próximo mandato de ter possibilidade de ver concluídas as obras que estão planeadas como a escola secundária e a escola primária de Vale do Paraíso, que conseguiu financiamento no âmbito do Portugal2030”.

Caso seja reeleito, Silvino Lúcio quer resolver os problemas que ainda estão por solucionar ao nível do saneamento e abastecimento de água e alcatroar estradas municipais. O autarca ainda vai ser submetido a sufrágio interno, no seio dos militantes do PS de Azambuja, que vão votar os cabeças de lista à Câmara e Assembleia Municipal de Azambuja nas eleições autárquicas de 2025. Entre Setembro e Outubro os nomes deverão ficar definidos e os candidatos serão conhecidos até ao final deste ano.

Recorde-se que Silvino Lúcio foi eleito presidente da Comissão Política Concelhia do PS, tendo tomado posse neste órgão na terça-feira, 3 de Setembro, na Casa do Povo de Aveiras de Cima.

O autarca já foi presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, vereador na Câmara de Azambuja e desde 2021 exerce o cargo de presidente de câmara.