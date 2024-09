Francisco Gaspar recandidata-se à liderança do PSD de Coruche

Francisco Gaspar anuncia a sua recandidatura à presidência da Comissão Política Concelhia do PSD de Coruche, num acto eleitoral que se realizará no próximo dia 6 de Setembro. O actual líder concelhio, que se propõe a um terceiro e último mandato, sublinha que a sua decisão foi tomada “com um elevado sentido de responsabilidade e compromisso” e que conta com o apoio quase unânime dos militantes, incluindo ex-presidentes e membros de longa data do partido.

Francisco Gaspar delineou os três pilares que sustentam a sua candidatura: a defesa do futuro do concelho, a renovação da estrutura local do PSD e a preparação das próximas eleições autárquicas.

O candidato sublinha a necessidade de combater a “apatia e fim de ciclo” da actual maioria e propõe-se a reforçar o combate político nos órgãos autárquicos. No que toca à renovação, o candidato destaca a importância de constituir uma equipa mais jovem, incentivando a participação dos jovens na política local, com vista a preparar o futuro do concelho. A preparação para as eleições autárquicas é outro foco central, com o candidato a prometer uma nova esperança para o concelho através da eleição de autarcas social-democratas, comprometidos com valores humanistas e focados na criação de emprego, habitação e qualidade de vida para os mais idosos.

Francisco Gaspar, que trabalha fora do concelho e é eleito da Assembleia Municipal de Coruche desde 2001, destaca a importância de apoiar o comércio local, promover o consumo de produtos da região e valorizar o património do concelho, como a restauração, vinhos e ambiente.