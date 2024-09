Hugo Costa recandidato à liderança da distrital de Santarém do PS

O actual presidente da Federação Distrital do Partido Socialista de Santarém, Hugo Costa, vai apresentar a sua recandidatura ao cargo no sábado, 7 de Setembro, na sede da Federação Distrital do PS Santarém

O actual presidente da Federação Distrital do Partido Socialista de Santarém, Hugo Costa, vai apresentar a sua recandidatura ao cargo no sábado, 7 de Setembro, na sede da Federação Distrital do PS Santarém, em Santarém, pelas 17h30. O candidato é também deputado à Assembleia da República e presidente da Assembleia Municipal de Tomar. Até à data não se conhece concorrência na corrida à liderança da distrital do PS.

“Proximidade e Competência – Ganhar 2025” é o mote da terceira candidatura ao cargo por parte de Hugo, que tem como grande desafio as eleições autárquicas de 2025.