Ricardo Gonçalves cumpriu o último dia como presidente da Câmara de Santarém

Ricardo Gonçalves cumpriu esta sexta-feira, 6 de Setembro, o último dia como presidente da Câmara Municipal de Santarém. O autarca eleito pelo PSD vai agora assumir funções de presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), para o qual foi convidado pelo Governo.



Nas redes sociais, Ricardo Gonçalves deixou uma mensagem com o seguinte teor: “OBRIGADO SANTARÉM. Estar presidente da Câmara Municipal de Santarém foi o maior privilégio que me deram. Por mais cargos revelantes que venha a ocupar no futuro, ter sido escolhidos três vezes pelas pessoas da nossa terra, aquela que me viu nascer, para assumirmos a responsabilidade de a levar para um futuro melhor, será sempre para mim a maior distinção de toda a minha vida”, começou por escrever o autarca, que recentemente pediu suspensão do mandato.



E prosseguiu: “Ao encerrar um ciclo de 18 anos, 6 enquanto vereador e 12 enquanto presidente do nosso querido Município de Santarém, levo a consciência tranquila de que o trabalho que realizámos, tornou o Município de Santarém uma entidade mais cumpridora e mais respeitada por todos, e que o nosso concelho tem finalmente bases sólidas para um sustentado e grandioso futuro. Futuro esse, que os Escalabitanos desejam e merecem. Nunca tenham medo de sonhar de forma grandiosa para o futuro de Santarém e para os Escalabitanos. Nunca duvidem que Santarém será no futuro um dos melhores e mais desenvolvidos Concelhos de Portugal. Deixo aqui o meu sincero agradecimento por tudo o que vivemos e realizamos juntos. Peço também desculpa se alguma vez não estive à altura das vossas expectativas. Vai o presidente Ricardo, fica o cidadão e amigo Ricardo. Até já Santarém”