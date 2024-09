Emoção na despedida de Ricardo Gonçalves da Câmara de Santarém

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, não conseguiu conter as lágrimas na sua última reunião do executivo antes do pedido de suspensão de mandato, aprovado na sexta-feira, 30 de Agosto. “O maior privilégio da minha vida foi ter estado à frente do município de Santarém”, disse o autarca, agradecendo a todos os que com ele privaram e colaboraram durante estes anos. O edil, que foi aplaudido de pé por quase toda a vereação e por muitos funcionários da autarquia, vai assumir a presidência do Instituto Português do Desporto e da Juventude, sendo substituído na liderança do município por João Teixeira Leite. Na hora da despedida, disse que o seu foco foi deixar o município melhor do que o encontrou, o que acredita ter conseguido “com a ajuda de todos”.

Não foram muitas as ocasiões neste século em que a sala de sessões esteve lotada para uma reunião do executivo, sobretudo por funcionários do município e jornalistas. Aconteceu nessa sexta-feira porque o momento era realmente especial: o primeiro presidente da Câmara de Santarém a ser “vítima” da lei da limitação de mandatos deixava o cargo a um ano do final, após 18 anos no executivo, primeiro como vereador de Moita Flores, depois como seu substituto e, finalmente, como presidente eleito três vezes consecutivas, impedindo o PS de reconquistar a autarquia que governara durante trinta anos.

O mesmo PS com quem Ricardo Gonçalves teve a “coragem pessoal e política” – como salientou o vereador socialista Nuno Russo - de estabelecer um acordo de governação para este mandato, que tem corrido bem e que o seu sucessor na liderança do executivo quer honrar. João Leite garantiu que “tudo fará” para que essa aliança, que tanto abespinha o vereador do Chega, “vá por diante”.

As críticas do Chega

Pedro Frazão foi o único que não aplaudiu Ricardo Gonçalves, referindo que deixou muitas das promessas para o mandato por cumprir e problemas por resolver, como a conclusão da revisão do PDM, a requalificação do Campo Infante da Câmara, a reabertura do mercado municipal após as obras ou a falta de meios dos bombeiros municipais. O vereador do Chega envolveu-se ainda numa acesa discussão com o vereador do PS Nuno Domingos, lançando insinuações sobre a conduta profissional e política do mesmo que mereceram repúdio do visado e da bancada socialista. Também por parte do PSD Frazão foi criticado, com João Teixeira Leite a acusá-lo de dizer “disparates”.

Pedro Frazão criticou ainda as várias saídas de autarcas do elenco do PSD na Câmara de Santarém. “Este executivo devia cair hoje, porque em três anos quatro candidatos do PSD já renunciaram ao mandato”, afirmou. No final da reunião, após ser acusado pelo vereador do Chega de estar a trair o povo de Santarém ao deixar o cargo para que foi eleito, Ricardo Gonçalves disse a O MIRANTE que não enganou ninguém e que já tinha revelado publicamente que sairia antes de terminar o mandato.

No final da reunião, o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, o socialista Diamantino Duarte, e a ex-vereadora e agora deputada do PSD Inês Barroso intervieram para elogiar Ricardo Gonçalves e desejar-lhe felicidades na nova missão.