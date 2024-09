Rui Rocha lidera concelhia do PSD de Vila Franca de Xira

Eleições na concelhia do partido, que tem dois vereadores eleitos no município, realizou-se a 6 de Setembro.

Rui Rocha, de 62 anos, é o novo presidente da Comissão Política Concelhia do PSD de Vila Franca de Xira, tendo sido eleito na sexta-feira, 6 de Setembro. Vive em São João dos Montes, fez carreira como coordenador administrativo na Teixeira Duarte e actualmente dá apoio ao gabinete dos vereadores da coligação Nova Geração na câmara municipal. Do acto eleitoral sairam também os nomes de Adão Conde e Fábio Mousinho Pinto (vice-presidentes), Marisa Ribeiro (tesoureira) e Andreia Revez (secretária). A lista é ainda composta pelos vogais Madalena Lage (Vila Franca de Xira), Carlota de Pina (Alverca do Ribatejo), Nuno Caroça (Póvoa de Santa Iria), Emanuel Branco (São João dos Montes), Diogo Tavares (Alverca), Sónia Reis (Vialonga), Nuno Lourenço (Póvoa de Santa Iria), Miguel Cousino (Vila Franca de Xira), Bruno Marquitos (JSD), Paulo Ramos (TSD), Osvaldo Pires (São João dos Montes), Paulo Barroca (Póvoa de Santa Iria), David Alves (Póvoa de Santa Iria) e Orlando Silva (VFX).