A primeira visita institucional do novo presidente da Câmara de Santarém foi à APPACDM

O novo presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, escolheu a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém – APPACDM, sediada no Vale de Santarém, para fazer a sua primeira visita institucional desde que assumiu as novas funções. O autarca referiu que “não foi inocente” a escolha, já que foi no Vale de Santarém que nasceu, cresceu e vive e onde tem a felicidade de ver os seus três filhos crescer, mas sobretudo por ser uma instituição que merece reconhecimento colectivo. “O projecto social, formativo e profissional levado acabo por esta instituição é notável e é um exemplo para todos nós”, considera o autarca.

Para além de auscultar as carências da APPACDM, João Teixeira Leite ficou a conhecer os projectos da instituição e mostrou total disponibilidade para continuar a apoiar o trabalho desenvolvido. Seguiram-se ainda, nesse dia 9 de Setembro, várias reuniões com outras entidades, juntas de freguesia e com o bispo de Santarém, D. José Traquina, “para consolidar os laços entre instituições e preparar caminho para o futuro nas diversas dimensões de resposta à população”.