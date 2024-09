Autarcas visitaram obras do Hospital da Luz em Santarém

O executivo da Câmara de Santarém visitou esta quarta-feira, 11 de Setembro, as obras de construção do Hospital da Luz em Santarém, uma obra promovida pelo Grupo Luz Saúde, nas proximidades do Retail Park da cidade. A conclusão da empreitada está prevista para o final de 2025 e a abertura do hospital para o primeiro semestre de 2026. O investimento privado, superior a 58 milhões de euros, prevê criar 500 postos de trabalho.



O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, considera que é importante ir ao terreno, conhecer de perto e falar com quem está a investir no concelho. “Aqui vão ser criados centenas de postos de trabalho que terão um efeito positivo para a nossa económica local, precisamos de pensar o território com rigor, na habitação, nas escolas, no espaço público, é esta a dinâmica que desejamos para Santarém”.