Ricardo Gonçalves diz que deixa Câmara de Santarém mais cumpridora e mais respeitada

O autarca, que suspendeu o mandato e já não vai regressar, pede também desculpa se alguma vez não esteve à altura das expectativas. João Leite assumiu a liderança do município.

Ricardo Gonçalves cumpriu sexta-feira, 6 de Setembro, o último dia como presidente da Câmara Municipal de Santarém. O autarca eleito pelo PSD vai agora assumir funções de presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), para o qual foi convidado pelo Governo.

Nas redes sociais, Ricardo Gonçalves deixou uma mensagem com o seguinte teor: “OBRIGADO SANTARÉM. Estar presidente da Câmara Municipal de Santarém foi o maior privilégio que me deram. Por mais cargos relevantes que venha a ocupar no futuro, ter sido escolhidos três vezes pelas pessoas da nossa terra, aquela que me viu nascer, para assumirmos a responsabilidade de a levar para um futuro melhor, será sempre para mim a maior distinção de toda a minha vida”, começou por escrever o autarca, que recentemente pediu suspensão do mandato.

E prosseguiu: “Ao encerrar um ciclo de 18 anos, 6 enquanto vereador e 12 enquanto presidente do nosso querido Município de Santarém, levo a consciência tranquila de que o trabalho que realizámos, tornou o Município de Santarém uma entidade mais cumpridora e mais respeitada por todos, e que o nosso concelho tem finalmente bases sólidas para um sustentado e grandioso futuro. Futuro esse, que os Escalabitanos desejam e merecem. Nunca tenham medo de sonhar de forma grandiosa para o futuro de Santarém e para os Escalabitanos. Nunca duvidem que Santarém será no futuro um dos melhores e mais desenvolvidos Concelhos de Portugal. Deixo aqui o meu sincero agradecimento por tudo o que vivemos e realizamos juntos. Peço também desculpa se alguma vez não estive à altura das vossas expectativas. Vai o presidente Ricardo, fica o cidadão e amigo Ricardo. Até já Santarém”.

A vez de João leite

Desde dia 9 de Setembro que João Teixeira Leite assumiu formalmente a presidência da Câmara de Santarém. “Servir Santarém é, sem dúvida, a maior honra que tenho na vida e é, também, na realidade a maior responsabilidade que encaro. Iniciamos, hoje, uma nova caminhada em prol do futuro lectivo deste magnífico Concelho”, escreveu o autarca nas redes sociais.

E acrescentou na mesma publicação: “Abraço este desafio com enorme sentido de missão de serviço público. Trabalharei incansavelmente com as equipas da autarquia para concretizarmos as ambições legítimas de todos vós. No dia 16, na primeira reunião de câmara deste novo ciclo, falarei sobre a nossa visão de futuro e do reforço do trabalho que temos vindo a realizar, destacando alguns dos principais objectivos e prioridades”.

Esta caminhada só fará sentido se estivermos todos mobilizados. Conto com envolvimento de todos. Contem com a minha entrega, determinação, responsabilidade e com a enorme paixão que sinto pela nossa magnífica Capital do Ribatejo!

Vamos em frente Santarém!.