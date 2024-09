Autarcas querem tornar Congresso do Desporto do Médio Tejo num evento de dimensão nacional

A qualidade do evento, o empenho e bom trabalho de todos os envolvidos no Congresso do Desporto do Médio Tejo foram elogiados pelos autarcas desse território presentes na apresentação do evento, que acreditam que a iniciativa pode e merece ganhar dimensão nacional. O Congresso do Desporto de 2024 arrancou no dia 3 de Setembro, com a apresentação do evento em Vila Nova da Barquinha, estando a primeira palestra marcada para o dia seguinte, em Ferreira do Zêzere, com o tema Desporto e Educação. As sessões, nos diferentes municípios do Médio Tejo, decorrem até Outubro.

Na sessão realizada em Vila Nova da Barquinha, Vasco Estrela, presidente do município de Mação, elevou a fasquia, afirmando que o congresso deve-se tornar uma marca de referência na região, mas também no país. “Os temas aqui tratados são de grande relevância e, por isso, todos os municípios envolvidos deviam reflectir sobre as conclusões, no fim do evento, e ver de que maneira podemos aplicar isso nos nossos territórios e num trabalho em prol da comunidade”, disse o autarca.

A organização do evento e o papel em prol da comunidade, com partilha de informação relevante, foi também elogiado pelos autarcas com o vice-presidente de Torres Novas, Luís Silva, a referir que apenas é possível realizar um evento importante com o trabalho e envolvimento de todos. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, agradeceu a todos os envolvidos no processo, referindo que “todos são importantes”.

Os presidentes de Ourém, Luís Albuquerque, e Sardoal, Miguel Borges, salientaram a importância de os respectivos municípios participarem no evento. “Já queríamos ter participado nas outras edições mas não foi possível por ser um evento em volta do Tejo. Hoje estamos muito agradados em estar aqui a falar de desporto, numa altura em que as pessoas vivem na correria do dia-a-dia e o sedentarismo tem afectado grande parte da população”, disse o autarca do Sardoal.

A vereadora de Tomar Rita Freitas e o vice-presidente de Alcanena, Alexandre Pires, falaram dos benefícios e valores da prática desportiva. “A prática de actividade física melhora a qualidade do sono, diminui os riscos de ataque cardiovascular e às vezes está em pequenos gestos como preferir as escadas em vez do elevador. Estamos entre os três países da Europa onde se faz menos desporto e é preciso pensar sobre isso”, alertou a vereadora de Tomar. O presidente de Constância, Sérgio Oliveira, considerou o desporto e a oferta de desporto como um factor de atracção e fixação da população, na medida em que promove o dinamismo nos concelhos.