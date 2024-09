Ricardo Oliveira é o novo líder distrital de Santarém do PSD e já aponta às autárquicas

Ricardo Oliveira é o novo presidente da distrital de Santarém do PSD, com 95% dos votos (430 votos), tendo sido o único candidato a apresentar uma candidatura à liderança do partido no concelho. Com um total de 452 votantes, a candidatura liderada pelo deputado venceu, com a mesma percentagem, a eleição para a mesa da assembleia distrital, para o conselho de jurisdição e para a comissão distrital de auditoria financeira.

À Lusa, Ricardo Oliveira referiu que os resultados são um sinal “forte e claro da unidade do PSD no distrito de Santarém”. “Numa eleição com apenas uma lista, em que não há aquela mobilização que existe quando há uma disputa eleitoral, vencer as eleições com esta percentagem é um sinal muito forte e claro da unidade do PSD no distrito de Santarém e a militância está muito satisfeita com o trabalho que o PSD tem feito no distrito”, referiu.

Para os próximos dois anos, o novo líder do PSD Santarém quer “fazer ouvir a voz do distrito junto da direcção do partido e do governo”, “afirmar o distrito de Santarém como ‘cluster’ português da agroindústria”, fortalecer a ligação entre a distrital e as concelhias” e ainda “vencer mais câmaras municipais e mais juntas de freguesia” nas próximas eleições autárquicas.

“Nós temos um distrito que foi, nas últimas décadas, completamente deixado ao abandono pelo Partido Socialista. Há muitos anos que não temos investimento público no distrito de Santarém. E por isso, o nosso grande foco, vai ser defender os interesses do distrito junto do governo”, disse. A lista liderada por Ricardo Oliveira defende também a conclusão da A13 no troço Vila Nova da Barquinha-Almeirim, e ainda a ligação da A1 com o IC9.

Ricardo Oliveira foi o único candidato à liderança da distrital de Santarém do PSD, contando com o apoio dos deputados e deputadas social-democratas eleitos pelo círculo de Santarém bem como de todos os presidentes de câmara do partido. O ex-presidente da Junta de Freguesia de Santo Estêvão e ex-vereador da Câmara de Benavente vai suceder ao deputado e actual secretário de Estado da Agricultura, João Moura.