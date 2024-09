Presidente da Câmara de Santarém contra extinção dos bombeiros municipais

João Leite deixou claro em reunião do executivo que a reorganização da proteção civil no concelho não contemplará o fim dos bombeiros sapadores.

O presidente da Câmara de Santarém garantiu na reunião do executivo de 16 de Setembro que o corpo de sapadores bombeiros municipal não será extinto. João Leite referiu que em breve devem ser conhecidas as conclusões de um estudo sobre a reorganização desse sector no concelho, onde existem também três corporações de bombeiros voluntários. Mas deixou claro que a extinção dos bombeiros municipais está fora de questão.

Recorde-se que o PS, com quem o PSD tem um acordo de governação do município, anunciou há duas semanas que iria apresentar uma proposta para extinção dos sapadores bombeiros de Santarém, o que até agora não aconteceu.

Mais desenvolvimentos na próxima edição semanal.