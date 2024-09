Alenquer substitui coberturas com amianto no estaleiro municipal

A Câmara Municipal de Alenquer vai substituir as coberturas com amianto do estaleiro municipal por um novo telhado térmico. As obras incluem painéis e vão beneficiar cerca de 100 funcionários.

A Câmara Municipal de Alenquer vai substituir as coberturas em fibrocimento do estaleiro municipal, no complexo conhecido como Barnabé. Segundo o vice-presidente do município, Tiago Pedro as instalações são do final dos anos 70 e abrangem uma centena de funcionários. Dentro de um mês o autarca disse que todas as coberturas dos edifícios que têm amianto vão ser substituídas por um telhado com boa capacidade térmica e posteriormente seriam colocados painéis solares para os consumos e carregadores eléctricos das viaturas. Além disso está previsto em projecto a construção de novos balneários que permitam “condições condignas” aos trabalhadores municipais.