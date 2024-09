partilhe no Facebook

Alpiarça contrai empréstimo para arranjos exteriores do Centro de Saúde

O executivo da Câmara de Alpiarça aprovou em sessão camarária a contratação de um empréstimo de médio-longo prazo até ao montante máximo de cerca de 550 mil euros para os arranjos exteriores do novo Centro de Saúde, não financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A obra, na zona da Bagageira, num espaço contíguo à Alpiagra, custa 1,6 milhões, financiada a 100% pelo PRR, tendo início este mês.

A presidente da câmara, Sónia Sanfona (PS), questionada por O MIRANTE sobre se teme a perda de fundos comunitários dada a obra ter de estar concluída até Junho de 2025, diz esperar que corra tudo bem e que, eventualmente, possa haver alguma tolerância porque o PRR só acaba efectivamente em 2026. A autarca explicou que a nova unidade de saúde estava inicialmente prevista para 2026, mas o município assumiu a transferência de competências na área da saúde, entretanto. “O edifício onde hoje funciona o centro de saúde não é do município e o seu potencial de crescimento e de melhoria das condições é muito escasso. Tínhamos o projecto e a candidatura aprovada e tivemos de aguardar os pareceres da extinta ARS Lisboa e Vale do Tejo”, dizia Sónia Sanfona em Abril, no 110º aniversário de elevação a concelho.

Relativamente aos arranjos exteriores, na zona verde adjacente vão ser colocadas máquinas de exercício. “A unidade foi concebida como um todo, a funcionar dentro do edifício e um bocadinho fora, com uma zona de convívio e lazer para crianças e famílias. O propósito é fazer uma área de serviço exterior que tenha o potencial de acompanhar o crescimento daquela zona onde vamos implementar o edifício. Queremos que aquele espaço cresça em serviços e habitação”, dizia a autarca socialista.

O centro de saúde terá gabinetes para médicos e enfermeiros, haverá zonas sociais, de refeição e balneários. Toda a nova unidade estará equipada com salas específicas para manuseamento de produtos clínicos, existirá uma sala de movimento com potencial para fisioterapia e uma sala de preparação para partos. O edifício será de piso único e climatizado.