Azambuja vai construir CRO em terreno arrendado à Estamo

O Município de Azambuja deu um passo decisivo para a construção do seu Centro de Recolha Oficial de Animais, após chegar a acordo com a Estamo para o arrendamento de um terreno em Alcoentre. A câmara compromete-se a pagar uma renda anual de 2.660 euros durante 20 anos à empresa estatal.

Azambuja vai avançar para a construção do seu Centro de Recolha Oficial de Animais (CRO). O município não tem um terreno apropriado para o efeito e após mais de ano e meio de conversações com a Estamo, empresa do Estado, a câmara chegou a acordo e vai pagar renda a esta entidade e fica com um terreno em Alcoentre para construir o CRO. O município compromete-se a pagar uma renda anual de 2.660 euros à Estamo, pelo prazo de 20 anos, com valores a serem actualizados anualmente.

Após questões levantadas pelo Chega e PSD o presidente do município, Silvino Lúcio explicou que tentou negociar os valores com a empresa estatal e reduzir a renda anual para os 1600 euros mas sem sucesso.

A obra do CRO foi ainda reconhecida em reunião de câmara, por unanimidade, como sendo de interesse público. Um reconhecimento que vai ser submetido a votação na próxima Assembleia Municipal de Azambuja.