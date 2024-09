Polícia municipal é hipótese em Santarém

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), revelou na última reunião do executivo municipal que está a ser estudada a criação de um corpo de polícia municipal.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), revelou na última reunião do executivo municipal que está a ser estudada a criação de um corpo de polícia municipal, por haver a noção de que existe “um sentimento e percepção de insegurança” entre a população.

O autarca deixou essa informação durante a sua intervenção no período de antes da ordem do dia, onde abordou diversos assuntos.