Presidente da Câmara de Santarém garante que extinção de bombeiros municipais não está na agenda

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), garantiu na reunião do executivo de 16 de Setembro que, com ele nessas funções, o corpo de bombeiros municipal não será extinto, ao contrário do que parece ser vontade do presidente da concelhia do PS, Diamantino Duarte, que, tal como O MIRANTE noticiou, disse que os socialistas iriam apresentar uma proposta nesse sentido.

João Leite referiu que em breve devem ser conhecidas as conclusões de um estudo sobre a Protecção Civil no concelho, onde existem também três corporações de bombeiros voluntários. Um estudo que apontará caminhos para a reorganização do sector. Mas o autarca deixa já claro que a extinção dos bombeiros municipais está fora de questão e que a aposta será cada vez mais na profissionalização e investimento nessa área. Uma posição que, vincou, é partilhada com os vereadores com funções executivas no município, entre eles os dois do PS, Nuno Russo e Nuno Domingos, que não acompanham a posição do líder da concelhia socialista.

O presidente deixou ainda claro que não vai tecer comentários na praça pública sobre a “necessária reorganização” dos bombeiros sapadores municipais. “Contarão com a minha lealdade para discutirmos o tema internamente e olhos nos olhos, conscientes que a reorganização tem que acontecer; mas não contarão com o João Leite para extinguir nenhum serviço de sapadores bombeiros no nosso concelho. Uma capital de distrito precisa de uma Protecção Civil capaz de dar a devida resposta à nossa comunidade”, afirmou o autarca.

Na parte final da reunião, no período de intervenção do público, um bombeiro do quadro de honra da corporação municipal, Luís Carreira, interveio para pedir aos vereadores do PS que clarificassem qual era a sua opinião sobre a posição do presidente da concelhia socialista em relação ao futuro dos bombeiros municipais. O vereador Nuno Russo foi claro ao dizer que as decisões tomadas no executivo são coordenadas e articuladas entre os elementos do PSD e do PS que detêm funções executivas e que não se revê na posição do líder concelhio do PS. “O que podemos dizer é que estamos a trabalhar com o restante executivo para encontrar uma solução que achemos que poderá ser útil para a cidade e o concelho”, acrescentou.

Proposta do PS ainda não chegou

Recorde-se que o presidente da concelhia do PS, com quem o PSD tem um acordo de governação do município, anunciou há duas semanas em O MIRANTE que estava a preparar uma proposta para a reformulação da protecção civil municipal, o que até agora não aconteceu. Conforme escrevemos em anterior edição, no âmbito da reformulação da protecção civil o PS está disponível para aceitar a extinção dos bombeiros municipais, dada a situação em que se encontra a corporação com falta de pessoal e com uma reduzida operacionalidade para os custos que comporta, de mais de um milhão de euros anuais.

O MIRANTE apurou junto do presidente da concelhia do PS e dos Voluntários de Santarém, Diamantino Duarte, que este dirigente defende a extinção dos Sapadores de Santarém. O socialista, que é também presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, defende duas hipóteses. Uma, a mais radical, é acabar já com a corporação. A segunda hipótese é ir desmantelando a corporação aos poucos num curto a médio prazo, em que o efectivo ficaria a assegurar o funcionamento do aeródromo, a fazer acções de sensibilização e simulacros, promovendo-se a saída de bombeiros ao longo do tempo até à extinção completa.